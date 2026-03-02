Размер шрифта
Двухлетний мальчик оказался в западне, зайдя в лифт на Камчатке

Mash: на Камчатке двухлетний мальчик оказался в ловушке, зайдя в лифт
Shutterstock/BestPhotoPlus

На Камчатке лифт стал западней для малолетнего. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Савченко в городе Петропавловске-Камчатском. Мужчина зашел в подъезд с детьми и ненадолго отвлекся — в этот момент его двухлетний сын шагнул в открывшуюся кабину лифта.

После этого двери подъемника сразу заблокировались и мальчик застрял внутри. Отец вызвал на место сотрудников экстренных служб и до их прибытия успокаивал ребенка, который запаниковал, оказавшись в ловушке.

Прибывшие на место происшествия специалисты вскрыли лифт специальным ключом. Ребенок в результате случившегося не пострадал, отделавшись испугом.

Ранее губернатор российского региона застрял в лифте во время блэкаута.

 
