Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

СБУ накрыла преступную группу торговцев оружием и боеприпасами

На Украине силовики задержали восьмерых торговцев оружием и боеприпасами
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией задержала восемь человек, организовавших нелегальную торговлю оружием и боеприпасами. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«СБУ и Нацполиция разоблачили 8 дельцов, устроивших нелегальную торговлю оружием на Украине», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что у подозреваемых изъяли гранатометы, автоматы, взрывчатку и порядка 20 тысяч патронов. Силовики задержали злоумышленников в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

Каждого задержанного обвинили в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки, им грозит до 7 лет тюрьмы.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Национальной полиции Украины сообщило, что с февраля 2022 года на Украине были украдены или утеряны более 490 тысяч единиц оружия. По информации журналистов, чаще всего на Украине «теряют» различные автоматы, пулеметы и гранатометы. Также в списке пропавшего оружия числятся карабины, охотничьи ружья и пистолеты.

Ранее во Франции призвали ЕС прекратить поддержку Украины после пропажи оружия.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!