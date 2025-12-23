Европа должна перестать финансировать Украину после сообщений о пропаже оружия. Об этом заявил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Европейский Союз и Франция должны прекратить поддерживать войну и способствовать миру», — написал политик.

По его мнению, Евросоюз, продолжая помогать Украине, подпитывает преступные сети и незаконный оборот оружия.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Национальной полиции Украины сообщил, что с февраля 2022 года на Украине были украдены или утеряны более 490 тысяч единиц оружия. По информации журналистов, чаще всего на Украине «теряют» различные автоматы, пулеметы и гранатометы. Также в списке пропавшего оружия числятся карабины, охотничьи ружья и пистолеты.

Кроме того, о пропаже западного оружия, поставляемого Украине, писало французское издание Le Parisien. В публикации говорится, что многие грузы с оружием Запада «исчезают с радаров» по прибытии в пункт назначения.

Ранее нехватку оружия у ВСУ связали с высоким уровнем коррупции.