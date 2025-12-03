На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-генпрокурор Молдавии завил о росте русофобии в стране

Экс-генпрокурор Стояногло: в Молдавии растет уровень русофобии
RTR Moldova/YouTube

Бывший генеральный прокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло заявил, что в стране растет уровень русофобии, разделяющий население республики по этническому признаку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Стояногло, молдавское общество разделено по многим критериям, и в первую очередь — по языку, далее — по этническому признаку. К примеру, жителей Гагаузи объявляют «сепаратистами», представителей других национальностей — «нелояльными».

«Такого уровня русофобии в стране, как сейчас, у нас никогда не было. Он беспрецедентен, хотя русский язык у нас знают все. А значительная часть жителей страны общается в повседневной жизни на русском и связывает с ним свою идентичность», — поделился он.

Стояногло уточнил, что Молдавии нужна объединяющая концепция, которая обеспечит участие всех национальных групп в политической и общественной жизни страны.

6 ноября вице-спикер от Партии действия и солидарности (ПДС) Дойна Герман заявила, что в парламенте Молдавии не будут формировать группы дружбы с Россией и Белоруссией.

Правящее большинство от ПДС в парламенте Молдавии обвинило их в неуважении суверенитета страны.

Ранее Санду обвинила Россию в стремлении поставить лояльных людей во власть Молдавии.

