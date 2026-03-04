Семеро школьников отравились на уроке химии в Москве

В Москве семерых учеников школы имени Колмогорова при МГУ госпитализировали после отравления диоксидом азота на уроке химии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в учебном заведении на Кременчугской улице. Подробности о состоянии пострадавших не раскрываются. Известно, что все подростки доставлены в больницу.

Диоксид азота — это бурый газ с резким запахом, образующийся при химических реакциях. Он тяжелее воздуха, при вдыхании растворяется в дыхательных путях. При отравлении возможны кашель, одышка.

До этого в одной из школ Краснодара дети отравились неизвестным газом. Недомогание почувствовали семиклассники во время урока биологии. Дети почувствовали резкий запах на входе в класс. Позже несколько учащихся пожаловались на плохое самочувствие и тошноту, но педагог якобы не остановила урок и попросила писать дальше.

