Общество

Семеро школьников отравились на уроке химии в Москве

112: в Москве семерых школьников госпитализировали после урока химии
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве семерых учеников школы имени Колмогорова при МГУ госпитализировали после отравления диоксидом азота на уроке химии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в учебном заведении на Кременчугской улице. Подробности о состоянии пострадавших не раскрываются. Известно, что все подростки доставлены в больницу.

Диоксид азота — это бурый газ с резким запахом, образующийся при химических реакциях. Он тяжелее воздуха, при вдыхании растворяется в дыхательных путях. При отравлении возможны кашель, одышка.

До этого в одной из школ Краснодара дети отравились неизвестным газом. Недомогание почувствовали семиклассники во время урока биологии. Дети почувствовали резкий запах на входе в класс. Позже несколько учащихся пожаловались на плохое самочувствие и тошноту, но педагог якобы не остановила урок и попросила писать дальше.

Ранее в Воронеже дети подхватили кишечную палочку в детском саду.

 
