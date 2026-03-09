В Госдуме рассказали, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Бессараб: у россиян во втором квартале трижды будут длинные выходные

Следующие длинные выходные из-за праздников ждут россиян в мае. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

Она рассказала, что второй квартал 2026 года принесет гражданам три сокращенных рабочих недели. Праздничные и выходные дни будут с 1 по 3 мая (пятница — воскресенье), с 9 по 11 мая (суббота — понедельник), а также с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье).

Все предшествующие праздничным рабочие дни, согласно законодательству, будут сокращены на один час, отметила депутат.

Она пояснила, что понедельник, 9 марта, является нерабочим, так как Международный женский день 8 марта в этом году выпал на воскресенье.

Общее количество рабочих дней в 2026 году составит 247, выходных и праздничных — 118, добавила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

