Общество

В Госдуме рассказали, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Бессараб: у россиян во втором квартале трижды будут длинные выходные
Следующие длинные выходные из-за праздников ждут россиян в мае. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

Она рассказала, что второй квартал 2026 года принесет гражданам три сокращенных рабочих недели. Праздничные и выходные дни будут с 1 по 3 мая (пятница — воскресенье), с 9 по 11 мая (суббота — понедельник), а также с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье).

Все предшествующие праздничным рабочие дни, согласно законодательству, будут сокращены на один час, отметила депутат.

Она пояснила, что понедельник, 9 марта, является нерабочим, так как Международный женский день 8 марта в этом году выпал на воскресенье.

Общее количество рабочих дней в 2026 году составит 247, выходных и праздничных — 118, добавила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

9 марта профессиональный праздник у диджеев. В мире отмечают День нестандартно мыслящих людей и День домашних насекомых. Православные верующие сегодня вспоминают Иоанна Предтечу — пророка, который крестил Иисуса Христа. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

