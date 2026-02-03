Размер шрифта
«Он парень надежный»: синоптики прокомментировали прогноз сурка Филимона

Синоптик Позднякова: предсказание сурка Филимона на приход весны не повлияет
Агентство «Москва»

Сурок Филимон из Ленинградской области впервые за десять лет не проснулся в День сурка – считается, что это знак позднего прихода весны. Однако в России такие предсказания с погодой никак не связаны, так как с климатом европейской части страны эта американская традиция не имеет ничего общего, объяснила 360.ru главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова.

«И даже в США эта примета оправдывалась на 50%. То ли будет, то ли нет. Поэтому это совершенно не привязано к нашей погоде», — подчеркнула синоптик.

Она напомнила, что в этом году в России зима выдалась снежной и холодной, что само по себе действительно может «отсрочить» начало весны. Так, в центральной части России через ноль температура воздуха обычно перешагивает в период с 21 по 23 марта. А так как в этом году снега очень много, то для его таяния нужно более высокая температура, на фоне чего может показаться, что весна задерживается, объяснила Позднякова.

Точные прогнозы сегодня составляются на краткосрочную перспективу и охватывают максимум ближайший месяц, сбываются они с вероятностью в 70-80%. Если прогноз делается на более долгий период, то этот показатель снижается, отметила синоптик.

Ее поддержал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин, призвав не доверять прогнозу сурка.

«Сурок Филимон, конечно, парень надежный, особенно в плане поспать и поесть. Но у синоптиков другие подходы к прогнозированию будущего состояния атмосферы», — отметил Ильин.

Он добавил, что на следующей неделе ожидается недолгое потепление, температура воздуха будет колебаться от 0 до слабоположительных значений. Первые признаки весны могут появиться в конце февраля. Однако все-таки ранняя весна в марте вряд ли наступит, превышения климатических норм ждать не стоит, считает синоптик. Он также связал это с затяжным сходом выпавшего в больших объемах снега.

Напомним, сурок Филимон живет в усадьбе «Приют Белоснежки» в Ленинградской области. Его отказ просыпаться в День сурка связали с поздним потеплением – в пресс-службе усадьбы сообщили, что Филимон спит, а это значит, что прихода весны не стоит ждать раньше 15 марта.

Ранее в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы.
 
