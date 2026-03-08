Размер шрифта
Один из ключевых ядерных объектов Ирана серьезно поврежден ударами США и Израиля

Один из ключевых ядерных объектов Ирана в Исфахане получил серьезные повреждения в результате атаки, проведенной США и Израилем. Как сообщает ISNA со ссылкой на собственные источники, ракетный удар был нанесен 7 марта.

По данным агентства, инфраструктуре объекта причинен значительный ущерб, но пока нет никаких свидетельств выброса радиации или радиоактивного загрязнения местности.

Согласно разведывательной информации, которой располагают США и Израиль, основные запасы иранских ядерных материалов сосредоточены именно в подземных комплексах под Исфаханом. Остальная их часть распределена между укрепленными хранилищами в Фордо и Натанзе.

В ходе нынешней эскалации конфликта американские и израильские военные нанесли повторные удары по входам в тоннели под Исфаханом и Фордо с целью предотвратить возможные попытки Ирана эвакуировать высокообогащенный уран и центрифуги.

О том, что под обломками ядерного объекта в Исфахане после прошлогодних американских ударов остались основные запасы иранского урана, недавно напоминала The New York Times (NYT): ее источники со ссылкой на секретные отчеты утверждают, что американская разведка опасается попадания радиоактивного сырья к властям Ирана или кому-то другому.

На спутниковых снимках журналисты рассмотрели узкий тоннель в месте удара и заметили признаки проведения земляных работ, но не сумели определить их назначение — пытались иранцы расчистить завалы или же, наоборот, хотели защитить сохранившиеся подземные конструкции.

Ранее МИД РФ предупредил о радиологических рисках из-за ударов по Ирану.

 
