Рвота с кровью и диарея: на Кубани ученики школы отравились неизвестным газом

В краснодарской школе дети отравились на уроке неизвестным газом
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В одной из школ Краснодара дети отравились неизвестным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в школе №104. По информации издания, недомогание почувствовали семиклассники во время урока биологии. Дети рассказали, что почувствовали резкий запах еще на входе в класс. Позже несколько детей пожаловались на плохое самочувствие и тошноту, но педагог якобы урок не остановила и попросила писать дальше. После этого учительница открыла для проветривания окно, но невыносимый запах усилился и одна из учениц потеряла сознание. Девочке вызвали скорую помощь, которая забрала ее в больницу. В тот же день медицинская помощь понадобилась еще двум ученикам того же класса: оба ребенка жаловались на рвоту с кровью и диарею.

В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что проводят по факту случившегося проверку.

Ранее стало известно, что 19 человек отравились в столовой колледжа в Сургуте.

