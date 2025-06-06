Амурский тигр «украл» фотоловушку в нацпарке Приморья

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае дикий амурский тигр похитил одну из скрытых камер наблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Инцидент произошел еще зимой, но пропажу камеры заметили позже, во время плановой проверки. На месте остался только крепежный ремешок. Тогда сотрудники начали изучать архивные записи с соседней камеры, чтобы выяснить, что произошло.

Как оказалось, «вором» был амурский тигр. На ночной видеозаписи с другой камеры видно, как хищник держит фотоловушку в зубах — при этом она продолжала снимать происходящее.

Сотрудники отметили, что найти похищенную камеру так и не удалось. Вместе с ней исчез и весь отснятый материал. По словам специалиста Виктора Сторожука из научного отдела парка, это не первый случай, когда дикие животные уносят оборудование. За все время наблюдений лесные обитатели присвоили себе около шести камер.

Такие инциденты, по словам специалистов, редки. На «Земле леопарда» — 450 фотоловушек. Это самая большая в России сеть фотомониторинга. Обычно техника портится из-за погодных условий или случайных воздействий. Полное исчезновение оборудования — большая редкость.

Биолог Дина Матюхина пояснила, что к технике чаще всего проявляют интерес именно молодые животные. Их привлекает незнакомый запах или внешний вид устройства. Некоторые пугаются, а другие, наоборот, приближаются и начинают исследовать предмет.

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. По оценкам специалистов, в стране насчитывается около 750 особей.

Ранее амурские тигры, которых выпустили в тайгу в Приморье, попали на видео.