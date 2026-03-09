Размер шрифта
Общество

Муфтий назвал дату Ураза-байрама

Муфтий Аббясов сообщил, что Ураза-байрам наступит 20 марта
Нина Зотина/РИА «Новости»

Праздник разговления Ураза-байрам наступит 20 марта, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

Он отметил, что это произойдет в первый день месяца Шавваль (10-й месяц исламского лунного календаря, следующий за месяцем Рамадан. — «Газета.Ru»).

Исламский календарь устроен иначе, чем привычный григорианский. Он основан на лунных циклах, из-за чего религиозные даты ежегодно смещаются почти на две недели назад.

Ураза-байрам, или Праздник разговения, — один из главных в мусульманском календаре. Он знаменует окончание месяца Рамадан, символизируя радость и благодарность за завершение поста. Отмечать его начинают вечером накануне. Мусульмане совершают праздничные молитвы, обмениваются поздравлениями и дарят подарки. Важная традиция — раздача милостыни (закят аль-фитр) нуждающимся, что подчеркивает сострадание. Праздник наполнен семейными встречами и угощениями.

