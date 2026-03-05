Иностранца поймали в Домодедово с куском метеорита, который он хотел везти в Дубай

В Домодедово таможенники нашли кусок метеорита в багаже 32-летнего иностранца, который направлялся в Дубай. Об этом со ссылкой на ФТС России сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел при прохождении иностранцем «зеленого» коридора. Направлявшегося в Дубай пассажира остановили таможенники — в его чемодане среди личных вещей обнаружили два фрагмента минеральных пород.

Один из них необработанный весом 250 граммов, а второй отшлифованный с трех сторон весом 2,75 килограмма. Иностранец сообщил, что «куски металла» подарил друг, а о правилах он не знает.

Экспертиза показала, что необработанный «кусок» является частью железного метеорита Дронино и представляет культурную ценность. На нарушителя завели два административных дела о недекларировании и несоблюдении запретов. Теперь ему грозит штраф и возможная конфискация.

