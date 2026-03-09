Тренд на острую азиатскую лапшу несет риски для здоровья россиян, заявила врач

Наибольшую опасность в составе острой азиатской лапши представляют именно соусы и специи, хотя и лапша не отличается особенной ценностью. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Меньщикова, врач-гастроэнтеролог клиник Атрибьют.

По ее словам, в основе лапши — пшеничная мука, пальмовое масло, вода и соль.

«Пальмовое масло часто демонизируют, но с точки зрения доказательной медицины в современном производстве оно не вреднее сливочного, если речь не идет о трансжирах. Реальная проблема лапши в другом: это ультраобработанный продукт с крайне низкой пищевой ценностью. Она дает быстрый скачок сахара в крови, за которым следует резкий спад и чувство голода. По сути, это «пустые» калории, в которых почти нет клетчатки, витаминов и качественного белка», — объяснила она.

А вот в соусах и специях кроется главная опасность блюда. И самый серьезный и доказанный риск — соль (натрий). Одна порция такой лапши может содержать от 1200 до 1900 мг натрия.

«Для сравнения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять менее 2000 мг в день (то есть 5 грамм соли). Получается, что всего одна упаковка покрывает 60–90% суточной нормы. Систематическое пересаливание — это прямой путь к задержке жидкости, повышению давления, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и риск рака желудка», — предупредила врач.

В соусы и порошковые приправы также добавляют сахар или кукурузный сироп (до 10–15 г на порцию), что добавляет «пустых» калорий. В составе соусов присутствует и глутамат натрия, который согласно многочисленным исследования не вреден в пищевых дозах, но может перевозбуждать вкусовые рецепторы, делая обычную, более пресную еду менее привлекательной.

«Ту самую жгучую остроту придает вещество капсаицин, которое содержится в перце чили. Вопреки мифам, капсаицин не обжигает ткани и не вызывает химических ожогов. Он действует хитрее: связывается с рецепторами TRPV1 в полости рта и желудка, которые в норме реагируют на тепло и боль. Мозг получает сигнал тревоги, так как рецепторы перегреты, хотя реального повреждения нет. В умеренных количествах капсаицин даже полезен, так как он улучшает кровоток в слизистой желудка и стимулирует выработку защитной слизи», — поделилась врач.

Но в сверхвысоких концентрациях, которые используются в версиях «2x Spicy» и «3x Spicy», он действует пагубно. Ударная доза может вызвать острую реакцию организма: резкий скачок давления, мучительные спазмы и рвоту. Это не отравление в классическом смысле, но сильнейшая функциональная перегрузка.

«Капсаицин в больших количествах, содержащихся в сверхострых версиях азиатской лапши, воздействует не только на рецепторы, но и на сердце и сосуды. Это вещество вызывает сужение сосудов и учащение сердцебиения. Для здорового человека это неприятно, но не критично, так как частота сердечного ритма стабилизируется сама собой. А вот для тех, у кого есть недиагностированные проблемы с сердцем, это может спровоцировать серьезные нарушения ритма», — подчеркнула Меньщикова.

Конечно, капсаицин интенсивно воздействует на желудок, резко усиливая перистальтику органа. Отсюда ощущение спазма и диарея. К тому же пища проходит так быстро, что желчные кислоты не успевают всосаться и, попадая в толстую кишку, вызывают дополнительное раздражение.

«Одна пачка лапши не может стать прямой причиной гастрита или язвы. У этих заболеваний есть четкие причины: бактерия Helicobacter pylori или длительный прием определенных лекарств. Но острая еда — это мощный триггер для людей предрасположенных к заболеваниям ЖКТ. Если у человека уже есть чувствительная слизистая или функциональное расстройство (например, синдром раздраженного кишечника или функциональная диспепсия), ударная доза капсаицина может вызвать обострение: боль в животе, жжение, тяжесть. Воспаления при этом может и не возникнуть, просто нервная система желудка слишком остро реагирует на раздражитель», — добавила врач.

С точки зрения токсикологии, лапша не ядовита. Если вы абсолютно здоровы, у вас нет проблем с ЖКТ, гипертонии и заболеваний почек, то одна пачка обычной (не экстремально острой!) лапши раз в 1-2 недели не нанесет вреда.

«Можно ли есть ее каждый день? Однозначно нет. Как было сказано выше, в одной порции содержится до 90% суточной нормы соли. Если употреблять такую лапшу ежедневно, то это может привести к гипертонии, болезням почек и существенно увеличить риск рака желудка в будущем. Также важно помнить, что такое блюдо не содержит достаточных питательных веществ. Употребляя ее вместо нормального приема пищи, богатого клетчаткой, белком, сложными углеводами, вы создаете дефицит питательных веществ. А это, в свою очередь, ведет к хроническим проблемам со здоровьем (если такой образ жизни длительный)», — заявила эксперт.

Кроме того, в такой лапше содержится усилитель вкуса, сахара, которые при постоянном употреблении может спровоцировать нарушения пищевого поведения. Если постоянно гиперстимулировать свои рецепторы, со временем обычная еда может стать пресной, что только ухудшит рацион, так как будет хотеться исключительно той самой «вкусной» пищи.

Человеческий организм имеют высокую степень адаптации, поэтому и ЖКТ россиян также может приспособиться к таким острым блюдам. Но есть объективные причины для беспокойства.

«Россия и так находится в зоне риска по потреблению соли: россияне едят в четыре раза больше соли, чем рекомендовано нормами. Массовое добавление еще одного сверхсоленого продукта, который к тому же популярен среди молодежи, усугубляет проблему. Кроме того, Россия вошла в топ-5 стран по импорту корейской лапши, а значит, для многих она становится частью регулярного рациона, что вызывает опасение. Самое тревожное в этом тренде, что главные потребители этого блюда — дети и подростки. Неподготовленный организм может отреагировать на чрезмерное потребление лапши острой токсической реакцией, и об этом важно помнить», — резюмировала врач.

