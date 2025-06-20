Россияне массово переходят на азиатские продукты

Азиатская кухня перестает ассоциироваться только с ресторанными блюдами и доставкой — теперь ее все чаще готовят дома. Об этом говорится в исследовании сети гипермаркетов «О'КЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Спрос на азиатские продукты за первые три месяца 2025 года показывает уверенный рост. Так, продажи соусов и ингредиентов для самостоятельного приготовления восточных блюд увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты также отмечают, что россияне начали переходить от лапши быстрого приготовления к той, которую нужно варить или обжаривать. За год продажи таких позиций от российских производителей увеличились на 40%.

В фокусе внимания потребителей и рис басмати. Индийский сорт вошел в число самых популярных видов крупы у покупателей и уже конкурирует по объемам продаж с продукцией ведущих российских марок: на него пришлось около 50% от доли лидеров категории.

В категории азиатских закусок и десертов лидируют позиции с ярко выраженными вкусами и текстурами. В топ по частоте повторных покупок входят морская капуста с васаби, кунжутом или зеленым чаем, кокосовое молоко, желейные палочки, питьевое желе и фруктовый мармелад. В сегменте восточных снеков лидером по продажам стали чипсы из Китая.

Что интересно, россияне чаще отдают предпочтение продуктам от отечественных производителей, которые запускают собственные линейки в восточном стиле. Тем не менее, в ассортименте сети представлены товары импортного производства, например, из Таиланда и Южной Кореи.

Эксперты сети отмечают, что покупатели оформляют заказы сразу с несколькими позициями одновременно, например, рисовой лапшой, пастой Том Ям, кокосовым молоком и имбирем для самостоятельного приготовления блюда «под ключ».

Тренд на азиатскую кухню активно развивается не только в столицах, но и в регионах. В топ-5 по темпам роста вошли такие города, как Сургут (+36%), Липецк (+28%), Астрахань (+18%), Уфа (+17%) и Санкт-Петербург (+12%) — именно там отмечается наибольшая динамика интереса к восточным продуктам.

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