В Подмосковье спрогнозировали похолодание в ночь на 9 марта

В ночь на 9 марта в Подмосковье похолодает до -17°C

Падение температуры до -17°C ожидается в подмосковных Черустях в ночь на 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики утверждают, что уже на следующий день, 10 марта, в Москве будут 8-9°C тепла.

До этого москвичей призвали готовиться к «анонсу весны». В начале следующей недели в Московский регион ненадолго придет прохлада, в городе будет стабильное высокое атмосферное давление, которое в среднем будет на 10 мм рт. ст. выше нормы. Во вторник, 10 марта, ситуация начнет меняться в сторону потепления и повышения дневной температуры.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна ожидается в Москве с 10 марта. С этой даты среднесуточная температура воздуха будет держаться выше 0°C. Тишковец добавил, что грядущее потепление ускорит таяние снега.

Ранее сурок Филимон из Ленобласти впервые за десять лет не проснулся в День сурка.