Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье спрогнозировали похолодание в ночь на 9 марта

В ночь на 9 марта в Подмосковье похолодает до -17°C
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Падение температуры до -17°C ожидается в подмосковных Черустях в ночь на 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики утверждают, что уже на следующий день, 10 марта, в Москве будут 8-9°C тепла.

До этого москвичей призвали готовиться к «анонсу весны». В начале следующей недели в Московский регион ненадолго придет прохлада, в городе будет стабильное высокое атмосферное давление, которое в среднем будет на 10 мм рт. ст. выше нормы. Во вторник, 10 марта, ситуация начнет меняться в сторону потепления и повышения дневной температуры.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна ожидается в Москве с 10 марта. С этой даты среднесуточная температура воздуха будет держаться выше 0°C. Тишковец добавил, что грядущее потепление ускорит таяние снега.

Ранее сурок Филимон из Ленобласти впервые за десять лет не проснулся в День сурка.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!