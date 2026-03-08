В первой половине дня 8 марта над регионами России уничтожили более 150 дронов

Минобороны: силы ПВО за шесть часов уничтожили над Россией более 150 БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за первую половину дня 8 марта уничтожили 152 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«С 8:00 до 14:00 (мск) перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Больше всего дронов — 103 — было уничтожено над территорией Брянской области. 13 беспилотников уничтожили в Тульской области, 12 — в Калужской, десять — в Белгородской. Кроме того, сообщается об уничтожении БПЛА в Курской и Орловской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

Утром 8 марта российские военные сбили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией РФ.

Единичную цель нейтрализовали над акваторией Азовского моря. В Волгоградской области отразили атаку двух дронов, в Курской области — трех, в Краснодарском крае — четыре. Еще восемь беспилотников ликвидировали в Белгородской области, 14 — в Ростовской области. В Астраханской области и Крыму сбили по 20 летательных аппаратов.

Ранее в Брянской области после прилетов выявили повреждение объектов двух агрохолдингов.