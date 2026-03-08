В селе Коробки загорелась сельхозтехника из-за удара ВСУ

ВСУ ударили по сельхозтехнике в Херсонской области

В селе Коробки Херсонской области произошел пожар на сельскохозяйственной базе после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

«Прилет по сельскохозяйственной базе в Коробках. Горит техника», — написал он.

По словам Филипчука, информация о пострадавших сейчас уточняется.

Глава округа добавил, что в Каховке обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат. Боеприпас, который нес беспилотник, не сдетонировал при ударе.

5 марта стало известно, что глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук и его коллега попали под атаку украинского дрона. По словам чиновника, это далеко не первое покушение на его жизнь со стороны Украины и «точно и не последнее».

28 февраля в Херсонской области пять полицейских получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара украинских войск по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский». Еще шестеро правоохранителей пострадали.

Ранее губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел.