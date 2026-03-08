Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В селе Коробки загорелась сельхозтехника из-за удара ВСУ

ВСУ ударили по сельхозтехнике в Херсонской области
Telegram-канал «Павел Филипчук Глава округа»

В селе Коробки Херсонской области произошел пожар на сельскохозяйственной базе после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

«Прилет по сельскохозяйственной базе в Коробках. Горит техника», — написал он.

По словам Филипчука, информация о пострадавших сейчас уточняется.

Глава округа добавил, что в Каховке обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат. Боеприпас, который нес беспилотник, не сдетонировал при ударе.

5 марта стало известно, что глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук и его коллега попали под атаку украинского дрона. По словам чиновника, это далеко не первое покушение на его жизнь со стороны Украины и «точно и не последнее».

28 февраля в Херсонской области пять полицейских получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара украинских войск по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский». Еще шестеро правоохранителей пострадали.

Ранее губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!