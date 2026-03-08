Граница Абхазии с РФ возобновила работу после введенных в Сочи мер безопасности

Граница Абхазии и России, временно закрытая из-за режима беспилотной опасности в городе Сочи, возобновила работу. Об этом уведомили в Погрануправлении Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии, передает Sputnik.

«Границу между Абхазией и Россией открыли. Работа КПП «Псоу» продолжена, пока позволяет обстановка», — сказал начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

Работа контрольно-пропускного пункта «Псоу» на абхазско-российской границе была приостановлена из-за угрозы опасности атаки беспилотников на аэропорт Сочи. В аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они действовали около полутора часов.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал горожан и гостей города покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. Он также порекомендовал туристам, которые готовятся к вылету, оставаться пока в гостиницах и следить за информацией.

