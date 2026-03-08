Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Лукашенко назвал кофе нетрадиционной «заразой» и отказался его пить

Лукашенко признался в отсутствии привычки пить кофе и нелюбви к нему
Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кофе «заразой» и признался, что не привык к этому напитку. Об этом он заявил при посещении «Белорусского Макдональдса», видео из которого опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Общаясь с одной из посетительниц заведения, белорусский лидер поинтересовался, какой напиток она выбрала. Услышав, что девушка пьет чай, Лукашенко одобрил ее решение, заметив, что кофе не является традиционным деревенским напитком.

По словам президента Белоруссии, сам он не привык пить кофе, но иногда все же делает это — в небольших количествах и чисто из практических соображений, связанных с бодрящим воздействием кофеина.

«Говорят, мозги работают лучше. Только поэтому. А кофе я не люблю», — добавил он.

Когда Лукашенко все же предложили попробовать кофе в заведении, он выступил с ответной инициативой — переименовать «американо» в «белорусский». Также он поделился бургером с сопровождавшими его журналистами и призвал показать американцам, как работает сеть ресторанов после ухода McDonald's.

Ранее Лукашенко рассказал, кто из иностранных коллег постоянно шлет ему чай.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!