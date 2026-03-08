Лукашенко назвал кофе нетрадиционной «заразой» и отказался его пить

Лукашенко признался в отсутствии привычки пить кофе и нелюбви к нему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кофе «заразой» и признался, что не привык к этому напитку. Об этом он заявил при посещении «Белорусского Макдональдса», видео из которого опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Общаясь с одной из посетительниц заведения, белорусский лидер поинтересовался, какой напиток она выбрала. Услышав, что девушка пьет чай, Лукашенко одобрил ее решение, заметив, что кофе не является традиционным деревенским напитком.

По словам президента Белоруссии, сам он не привык пить кофе, но иногда все же делает это — в небольших количествах и чисто из практических соображений, связанных с бодрящим воздействием кофеина.

«Говорят, мозги работают лучше. Только поэтому. А кофе я не люблю», — добавил он.

Когда Лукашенко все же предложили попробовать кофе в заведении, он выступил с ответной инициативой — переименовать «американо» в «белорусский». Также он поделился бургером с сопровождавшими его журналистами и призвал показать американцам, как работает сеть ресторанов после ухода McDonald's.

