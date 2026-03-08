В Швеции арестовали матроса задержанного сухогруза Caffa

Правоохранители Швеции арестовали одного из членов экипажа задержанного сухогруза Caffa. Об этом сообщил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, пишет ТАСС.

«Полученные нами на борту данные подтверждают наши подозрения и наше мнение о наличии на судне серьезных недостатков, связанных с его эксплуатацией и деятельностью. Наша задача - обеспечивать соблюдение правил на море. Мы будем принимать меры против судов, нарушающих эти правила и создающих угрозу безопасности в наших территориальных водах», — сказал он.

Как уточняется, задержанного подозревают в нарушении закона о морском судоходстве и закона о безопасности судов, а также в использовании поддельных документов.

Сухогруз Caffa был задержан 6 марта у побережья шведского города Треллеборг. Комментируя ситуацию, министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин обратил внимание, что данное судно было включено в санкционные списки Украины. Как он сказал, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Чиновник добавил, что минувшим летом Caffa «сменил флаг с российского на гвинейский».

