Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Швеции арестовали матроса задержанного сухогруза Caffa

В Швеции арестован член команды задержанного сухогруза Caffa
Global Look Press

Правоохранители Швеции арестовали одного из членов экипажа задержанного сухогруза Caffa. Об этом сообщил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, пишет ТАСС.

«Полученные нами на борту данные подтверждают наши подозрения и наше мнение о наличии на судне серьезных недостатков, связанных с его эксплуатацией и деятельностью. Наша задача - обеспечивать соблюдение правил на море. Мы будем принимать меры против судов, нарушающих эти правила и создающих угрозу безопасности в наших территориальных водах», — сказал он.

Как уточняется, задержанного подозревают в нарушении закона о морском судоходстве и закона о безопасности судов, а также в использовании поддельных документов.

Сухогруз Caffa был задержан 6 марта у побережья шведского города Треллеборг. Комментируя ситуацию, министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин обратил внимание, что данное судно было включено в санкционные списки Украины. Как он сказал, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Чиновник добавил, что минувшим летом Caffa «сменил флаг с российского на гвинейский».

Ранее в Бельгии сообщили о перехвате танкера «российского теневого флота».

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!