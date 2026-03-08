Размер шрифта
В Москве «перешел на осадное положение» Рижский цветочный рынок

В Москве сотни покупателей пришли на Рижский цветочный рынок 8 Марта
Кирилл Зыков/РИА Новости

Столичный Рижский цветочный рынок «перешел на осадное положение» — туда пришли сотни покупателей, сообщают «Известия».

Их корреспондент Игорь Капориков в репортаже показал «реку людей» на рынке. Судя по кадрам, большинство покупателей цветов 8 Марта — мужчины. Некоторые приобретают по одному букету, а некоторые закупаются оптом.

Продавцы рассказали, как определить свежесть тюльпана. По словам одной из женщин, самое главное, чтобы цветок «не стоял на воде». Другой продавец призвал довериться своим чувствам при покупке. Еще одна продавщица посоветовала ориентироваться на температуру цветка. Для этого нужно положить на букет руку. Если от него исходит тепло, цветы долго были в дороге и утратили свежесть.

До этого биолог Роман Опарин призвал избегать покупки тюльпанов с подсыхающими цветками, потому что такой букет может быстро завянуть. Чтобы тюльпаны простояли дольше, следует поместить их в прохладную воду и срезать стебли под углом.

Ранее россиянкам подарили на 8 Марта звездные цветы, Сердце и Душу.

 
