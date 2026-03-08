Несколько жителей Израиля пострадали после падения осколков при ракетном ударе

В Израиле три человека ранены в результате падения осколков

Три человека в центральной части Израиля получили ранения в результате падения осколков после ракетного удара. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи (MDA).

«После обстрела территории Государства Израиль в центральной части страны медики MDA оказывают медицинскую помощь троим пострадавшим от осколков, в том числе мужчине около 40 лет в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Израиле опровергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране.