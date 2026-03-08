Жителей Московского региона предупредили о -18°C ночью

Гидрометцентр: ночной мороз в Московском регионе может окрепнуть до -18°C

В ночь на понедельник, 9 марта, мороз в Московском регионе может усилиться до -18°C, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

Там сообщили, что в регионе ожидается небольшой снег и облачная погода. В столице прогнозируется температура -5...7°C, в Московской области — -2...7°C, а на востоке Подмосковья столбики термометров могут опуститься до -18°C.

«Температура воздуха в Москве составит +2-4°C, по области — +1-6°C, а на востоке Подмосковья — от -5°C до 0°C», — описали в Гидрометцентре погоду в первый день следующей недели.

Согласно прогнозу, в Московском регионе 9 марта будет облачно с прояснениями, на дорогах возможна гололедица, местами ожидаются небольшие осадки.

До этого москвичей призвали готовиться к «анонсу весны». В начале следующей недели в Московский регион ненадолго придет прохлада, в городе будет стабильное высокое атмосферное давление, которое в среднем будет на 10 мм рт. ст. выше нормы. Во вторник, 10 марта, ситуация начнет меняться в сторону потепления и повышения дневной температуры.

Ранее сурок Филимон из Ленобласти впервые за десять лет не проснулся в День сурка.