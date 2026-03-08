Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителей Московского региона предупредили о -18°C ночью

Гидрометцентр: ночной мороз в Московском регионе может окрепнуть до -18°C
Pavel Golovkin/AP

В ночь на понедельник, 9 марта, мороз в Московском регионе может усилиться до -18°C, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

Там сообщили, что в регионе ожидается небольшой снег и облачная погода. В столице прогнозируется температура -5...7°C, в Московской области — -2...7°C, а на востоке Подмосковья столбики термометров могут опуститься до -18°C.

«Температура воздуха в Москве составит +2-4°C, по области — +1-6°C, а на востоке Подмосковья — от -5°C до 0°C», — описали в Гидрометцентре погоду в первый день следующей недели.

Согласно прогнозу, в Московском регионе 9 марта будет облачно с прояснениями, на дорогах возможна гололедица, местами ожидаются небольшие осадки.

До этого москвичей призвали готовиться к «анонсу весны». В начале следующей недели в Московский регион ненадолго придет прохлада, в городе будет стабильное высокое атмосферное давление, которое в среднем будет на 10 мм рт. ст. выше нормы. Во вторник, 10 марта, ситуация начнет меняться в сторону потепления и повышения дневной температуры.

Ранее сурок Филимон из Ленобласти впервые за десять лет не проснулся в День сурка.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!