Общество

В Москве двое детей чудом выжили при падении высоковольтного кабеля

112: двое детей пострадали при падении высоковольтного кабеля в Москве
Павел Лисицын/РИА Новости

Двое детей пострадали при падении высоковольтного кабеля в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Рублевском шоссе. По информации 112, пострадавшим детям 13 лет и 1,5 года. Подробностей о полученных ими травмах нет.

Кроме того, упавший кабель задел стоявшую неподалеку машину. Обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Казани ребенок залез в барабан стиральной машины и не смог самостоятельно выбраться из него. Родителям пришлось вызывать на помощь спасателей, чтобы достать мальчика. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб извлекли ребенка из барабана и передали его семье. В результате случившегося мальчик не пострадал.

Помощь спасателей на днях потребовалась также десятилетней девочке в Москве. Школьница провалилась в сугроб и не смогла из него выбраться. Росгвардейцы аккуратно разбили лед, расчистили снег и помогли ребенку освободиться.

Ранее в Москве школьный турникет отправил ученицу в реанимацию.

 
