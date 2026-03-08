Завершено следствие по делу о строительстве укреплений в Белгородской области

СК России завершил предварительное следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве укреплений в приграничной зоне Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В деле 106 томов и более 10 фигурантов, уточнило агентство. Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами, после чего следователь подпишет обвинительное заключение и передаст его прокурору для последующей подачи в суд.

Одним из ключевых фигурантов является экс-врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, который лично курировал возведение фортификационных сооружений и закупку стройматериалов для них. По версии следствия, именно по его указанию были закуплены «зубы дракона»«Зубы дракона» (тетраэдр) — это железобетонные пирамидальные заграждения, используемые как противотанковые надолбы для остановки бронетехники и автомобилей. Они создают труднопреодолимые препятствия, поднимая днище техники или застревая под ней. Обычно устанавливаются рядами в 2–3 линии, часто в сочетании с минными полями. меньших габаритов, чем требовалось.

На Базарова и его предполагаемых соучастников завели четыре уголовных дела, одно из них — по статье о получении взяток в особо крупном размере. Следствие считает, что чиновники брали с бизнесменов деньги за «общее покровительство» и помогали им получать контракты на строительные работы в приграничной зоне.

Соучастниками Базарова по этим делам проходят двое его заместителей — Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, бывший начальник Управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексей Сошников и замглавы регионального минстроя Владимир Губарев.

Всем четверым вменяют присвоение и растрату более 250 млн рублей. По версии следствия, чиновники обеспечили оформление документов с завышенной стоимостью поставки «зубов дракона», технические параметры которых, наоборот, были ниже требуемых.

Стрелецкую, которая руководила управлением планово-аналитической работы УКС, обвиняют также в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями и особо крупной растрате. Она находится под стражей, срок ареста недавно был продлен до 26 апреля.

