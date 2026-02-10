Размер шрифта
Врачи рассказали, что нельзя делать при недосыпании

Cuidate Plus: если человек спал меньше шести часов, нельзя садиться за руль
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Сон менее шести часов в сутки может быть опасен для здоровья и сопоставим по последствиям с алкогольным опьянением. Об этом предупредила испанский невролог Селия Гарсия Мало. Ее слова приводит издание Cuidate Plus.

По словам специалиста, человек, который спал недостаточно, на следующий день испытывает снижение концентрации, замедление реакции и ухудшение когнитивных функций. В таком состоянии, отметила врач, управление автомобилем может быть столь же рискованным, как вождение в нетрезвом виде. В связи с этим Мало призвала людей, испытывающих сильный недосып, воздерживаться от поездок за рулем.

Врач Испанского общества сна Мария Хосе Мартинес Мадрид добавила, что хронический дефицит сна приводит к переходу организма в состояние постоянного стресса. Это негативно отражается на работе мозга, ухудшает обработку информации и со временем повышает риск развития различных заболеваний.

Медики подчеркнули, что сон является одной из ключевых основ здоровья наряду с питанием и физической активностью. Его регулярный дефицит, по их словам, может вызывать серьезные когнитивные и метаболические нарушения. При дефиците сна также ухудшается регуляция эмоций — обостряются раздражительность, агрессивность, чувство тревоги и депрессивные настроения. Так происходит, потому что организм тратит больше ресурсов на поддержание базовых функций.

Ранее ученые подсказали неожиданный метод борьбы с недосыпом.
 
