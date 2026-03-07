Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Омич хотел купить партию тюльпанов к 8 Марта и стался без денег

В Омске мужчина лишился денег при попытке купить партию цветов к 8 Марта

В Омске 27-летний мужчина лишился 25 тысяч рублей, пытаясь купить к 8 Марта партию из тысячи тюльпанов, он перевел предоплату, но продавец перестал выходить на связь. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

Мужчина нашел объявление об оптовой продаже цветов на одном из сайтов. Он заказал тысячу тюльпанов и внес 50% предоплаты. Через 10 дней у него запросили оставшуюся сумму, ссылаясь на внутренний приказ.

После перевода денег поставщик перестал отвечать. Омич обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным портала «СуперОмск», цветы перепродали предпринимателю из Ростова-на-Дону.

До этого в Великом Новгороде 28-летний местный житель украл из магазина ящик с 24 банками пива, чтобы угостить свою девушку. Директор магазина обратилась в полицию. Грабителя быстро нашли. Он извинился и оплатил стоимость похищенного.

Ранее в Твери пьяный мужчина устроил погром в цветочном магазине и угрожал флористу.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!