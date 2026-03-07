Омич хотел купить партию тюльпанов к 8 Марта и стался без денег

В Омске мужчина лишился денег при попытке купить партию цветов к 8 Марта

В Омске 27-летний мужчина лишился 25 тысяч рублей, пытаясь купить к 8 Марта партию из тысячи тюльпанов, он перевел предоплату, но продавец перестал выходить на связь. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

Мужчина нашел объявление об оптовой продаже цветов на одном из сайтов. Он заказал тысячу тюльпанов и внес 50% предоплаты. Через 10 дней у него запросили оставшуюся сумму, ссылаясь на внутренний приказ.

После перевода денег поставщик перестал отвечать. Омич обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным портала «СуперОмск», цветы перепродали предпринимателю из Ростова-на-Дону.

До этого в Великом Новгороде 28-летний местный житель украл из магазина ящик с 24 банками пива, чтобы угостить свою девушку. Директор магазина обратилась в полицию. Грабителя быстро нашли. Он извинился и оплатил стоимость похищенного.

Ранее в Твери пьяный мужчина устроил погром в цветочном магазине и угрожал флористу.