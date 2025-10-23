Жильцам напомнили о штрафах за самовольную установку дверей в подъезде

Эксперт по ЖКХ Бондарь: вторая дверь в тамбуре без разрешения грозит штрафом

В установке дополнительной двери в тамбуре без согласования с жильцами и контролирующими органами могут усмотреть административное нарушение. ОБ этом сообщил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что такие действия приравниваются к самовольной перепланировке общедомового имущества.

По словам специалиста, тамбуры и лестничные площадки относятся к общедомовой собственности, поэтому любые изменения требуют согласия всех владельцев квартир. В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса, при выявлении незаконной перепланировки собственник обязан восстановить прежнее состояние помещения — то есть демонтировать установленную дверь. За подобное нарушение предусмотрены штрафы до 2,5 тыс. рублей.

Бондарь также отметил, что незаконная дверь может препятствовать эвакуации при пожаре и нарушать требования безопасности. В этом случае размер штрафа может составлять от 5 до 15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ. Он добавил, что при первой проверке жилищная инспекция обычно ограничивается предписанием демонтировать конструкцию, однако при игнорировании требования собственнику грозит дополнительное наказание уже по статье 19.5 КоАП РФ — до 500 рублей.

Ранее в Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие прописки.