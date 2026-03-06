Размер шрифта
Россиян предупредили о мошеннической схеме с гумпомощью Ирану

«Народный фронт»: мошенники реализуют схему обмана с гумпомощью Ирана
Amir Cohen/Reuters

Мошенники начали реализовывать схему обмана с гуманитарной помощью Ирану. Об этом сообщил «Народный фронт» в Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Сборы «Все для Победы!» НФ открыты в поддержку НАШИХ военных на СВО и мирных жителей новых и прифронтовых регионов и осуществляются исключительно через официальный сайт фонда», — говорится в сообщении.

К публикации «Народный фронт» прикрепил документ, адресованный руководителям органов власти, предприятий и образовательных учреждений. В нем фонд якобы просит оказать поддержку Ирану на фоне конфликта. В частности, к документу прикреплены реквизиты криптовалютных кошельков. В организации подчеркнули, что «Народный фронт» не собирает средства в криптовалюте и на личные банковские карты.

2 марта директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско сообщил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке мошенники начали придумывать новые схемы обмана, используя тревожность путешественников для кражи их личных данных и денежных средств. Специалист рассказал, что злоумышленники предлагают туристам якобы компенсацию или помощь в трудной ситуации.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с розыгрышами перед 8 Марта.

 
