Житель Пензенской области ударил пристава и пытался надеть на него наручники

В Пензенской области должник получил условный срок за нападение на пристава

В Пензенской области осудили мужчину, который пытался надеть наручники на судебного пристава. Об этом говорится на сайте Пачелмского районного суда.

В середине июля сотрудник УФССП по региону исполнял судебного постановления и попытался задержать должника, когда они вдвоем оказались в салоне автобуса. Пристав представился и попросил мужчину выйти, чтобы затем поехать в отделение службы.

Однако должник отказался выполнять требования и не реагировал на просьбы. Тогда пристав решил заковать нарушителя в наручники. Он надел один браслет на себя, а второй попытался застегнуть на запястье мужчины.

Тот оказал сопротивления и попытался закрыть механизм наручников на правой руке пристава, ударив его металлической частью. В результате у представителя власти остались ссадины на левом предплечье.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: наличие маленьких детей, признание вины и раскаяние, отсутствие отягчающих факторов. Мужчину, оказавшего сопротивление приставу, признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком.

Ранее мужчина с двумя ножами угрожал полицейскому в Тюменской области.