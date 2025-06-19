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Житель Хабаровска избил соседа-пристава из-за приходящих на его имя повесток

Хабаровчанин получил три года за нападение на соседа-судебного пристава
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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Хабаровчанин избил соседа-судебного пристава из-за повесток, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел еще в сентябре 2023 года. Тогда между соседями, один из которых работал судебным приставом-исполнителем, но находился в тот момент в отпуске, завязался конфликт на лестничной площадке.

Перед этим 33-летний мужчина получил несколько повесток на свое имя и решил выместить злость на сотруднике ФССП. Он нанес несколько ударов потерпевшему, от которых тот упал и ударился головой о ступень лестницы. Избиение продолжилось на улице, где нападавший еще больше травмировал жертву.

Кировский районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, а также заплатит жертве компенсацию морального вреда в размере 900 тыс. рублей.

Ранее в Якутске полицейского заподозрили в избиении блогерши в ресторане.

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