Россиянам раскрыли неочевидный фактор риска инсульта и инфаркта

Многие воспринимают кровь на зубной щетке как мелочь, недостойную внимания, — и зря, считает главный врач стоматологии «Все Свои» Виктория Каратаева. Она объяснила «Газете.Ru», почему «пустяковый» симптом важнее, чем кажется.

Кровоточивость десен может быть маркером хронического воспаления и повышенного сердечно-сосудистого риска, предупредила эксперт. По ее словам, у пациентов с гингивитом и пародонтитом чаще встречаются проблемы с сосудами, включая атеросклероз. В перспективе растет вероятность инфаркта и инсульта.

Собеседница издания объяснила, что при хроническом воспалении десен, которое нередко сопровождается периодической кровоточивостью, патогенным бактериям легче пройти через сосудистую стенку. «Они провоцируют ее утолщение, а затем с током крови разносятся по организму и могут повреждать органы-мишени — сердце, почки, глаза. Кардиологи и офтальмологи иногда сами направляют пациента к стоматологу, чтобы проверить полость рта, исключить очаги инфекции», — сказала она.

Второй важный момент, продолжила Каратаева, — реакция иммунной системы. Когда воспаление в деснах становится привычным, защитный ответ не выключается, формируется хроническое воспаление, которое затрагивает сосуды по всему телу. На этом фоне повышается риск образования атеросклеротических бляшек и тромбов, именно они становятся непосредственной причиной инфарктов и инсультов.

В группе риска, по словам специалиста, находятся пациенты с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, больные сахарным диабетом, курильщики, а также те, кто годами не появляется у стоматолога и откладывает профилактику.

Если человек заметил кровоточивость десен, Каратаева призвала не лечить это наугад или по советам из интернета, также нельзя ограничиваться попытками временно убрать симптом. Врач посоветовала записаться на индивидуальную консультацию со стоматологом. Во время беседы специалист оценит состояние десен и зубов, соберет анамнез, изучит привычки и после этого выберет тактику терапии под конкретную ситуацию. По словам главного врача стоматологии, в такой план обычно входит коррекция домашнего ухода и лечение по устранению первопричины, а не только внешних проявлений.

Отдельно врач напомнила о профилактике. Она рекомендовала проводить профессиональную гигиену полости рта с удалением зубного камня и налета из-под десневых карманов не реже одного раза в шесть месяцев. А тем, у кого уже есть убыль кости, подвижность зубов, а также пациентам с коронками и имплантатами, она посоветовала посещать пародонтолога раз в полгода, чтобы не доводить процесс до прогрессирования. Важно соблюдать рекомендации врача, например, проводить лечение десен аппаратом «Вектор», плазмолифтинг или лазерный кюретаж.

При появлении кровоточивости десен, появлении неприятного запаха изо рта, оголении шеек зубов, повышенной чувствительности к горячему и холодному, подвижности зубов, темного налета, припухлости десен врач посоветовала не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью. Одним из эффективных способов поддержания здоровья зубов Каратаева назвала профессиональную чистку зубов по методике Air flow. Во время процедуры аппарат распыляет под давлением смесь из воды, воздуха и мельчайших кристаллов порошка. Это позволяет удалить мягкий налет, зубные отложения, а также твердый налет за счет ультразвука.

Если десны опускаются и оголяются корни зубов, выбор методики лечения зависит от степени оголения и подвижности зубов. В случае отсутствия подвижности проводят микрохирургическую операцию по пересадке слизистой в места убыли мягких тканей вокруг зубов. Эта методика имеет высокие показатели успешного лечения, а также отсутствие или минимальное количество рецидивов.

Если же оголение сопровождается подвижностью зуба, это говорит о том, что ушла не только десна, но и костная ткань вокруг зуба. Такая ситуация подразумевает уже дополнительные процедуры, например, такие как шинирование зубов, кюретаж пародонтальных карманов, либо радикальное решение с установкой имплантатов.

Врач подчеркнула, что заболевания пародонта — самые частые в стоматологии, включая гингивит, пародонтит и пародонтоз. В России около 90% населения сталкиваются с этими проблемами или предрасположены к ним. При этом у 3–5% людей пародонтоз может протекать без явных признаков. Важно помнить, что эти заболевания можно предотвратить, вовремя обратившись к стоматологу, заключила специалист.

