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В российском регионе решили платить жителям за отстрел волков

В Тюменской области решили платить охотникам за добычу волков
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Власти Тюменской области планируют ввести вознаграждение за добычу волков, численность которых в регионе за пять лет выросла почти в два раза. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на разработанный правительством региона законопроект.

Отмечается, что чиновники начали получать множество жалоб на появление волков возле населенных пунктов, поэтому решили перенять практику вознаграждения за добычу хищников у других регионов.

В случае если проект закона получит одобрение, за отстрел взрослой самки волка будут выплачивать 21 тысячу рублей, за самца — 15 тысяч, за волчонка — 10 тысяч. Если документ примут, он вступит в силу 1 января 2026 года.

В апреле сообщалось, что в России могут изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр. Документ, разработанный Министерством природных ресурсов и экологии, предусматривает увеличение добычи некоторых видов животных, чья популяция увеличилась.

Ранее россиянам рассказали, как вести себя при встрече с волком.

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