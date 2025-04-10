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В Ставрополе неизвестный в маске взорвал банкомат

Baza: в Ставрополе мужчина взорвал банкомат
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Telegram-канал «Baza»

В Ставрополе ищут человека, подорвавшего банкомат. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Ленина. По данным Telegram-канала, неизвестный в маске и камуфляже пришел в отделение, там он прикрепил взрывное устройство к банкомату и дернул леску.

В результате на окнах остались следы. На кадрах с места инцидента каких-либо других повреждений незаметно. Во время инцидента люди не пострадали.

На данный момент на месте работает полиция.

«По словам источников, подрывник пока не задержан», – сообщается в публикации.

Подобный случай в начале марта произошел в Москве, на Снежной улице. Мужчина в черной куртке подошел к банкомату в отделении банка, и бросил в купюроприемник взрывное устройство. Подозреваемым стал молодой человек 2005 года рождения. Во время взрыва никто не пострадал.

По факту произошедшего возбудили дело, ход расследования на контроле у прокуратуры.

До этого пенсионерка подожгла банкомат в Петербурге.

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