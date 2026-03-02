СК рассматривает две версии схода вагонов с зерном в Пермском крае

Вагоны с зерном в Пермском крае могли сойти с рельсов из-за ненадлежащего состояния железнодорожного полотна или ходовой части состава. Возможные причины ЧП назвала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления Следственного комитета (МСУТ СК РФ) на транспорте РФ.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта на перегоне Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги. По данным ведомства, восемь хвостовых вагонов грузового состава, перевозившего зерно, сошли с рельсов. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда.

В результате случившегося никто не пострадал, однако ущерб нанесен железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, были задержаны более 40 грузовых и три пассажирских состава. Центральное МСУТ СК РФ проводит проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

До этого 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае. Поезд с углем следовал в Приморский край. В результате случившегося никто не пострадал. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

Ранее три вагона с бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области.