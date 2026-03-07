Размер шрифта
Россиянам напомнили, что грозит работнику за подарки дороже 3 тыс. рублей

Эксперт Голубева сообщила о возможном увольнении за подарки от 3 тыс. ркблей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Выговор или увольнение грозит работнику, принявшему подарки дороже 3 тыс. рублей. Об этом сообщила старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева.

По ее словам, под действие закона попадают госслужащие, сотрудники сферы образования, медицины и служащие Банка России в том случае, если подарок связан с их должностным положением.

Лимит на подарки был установлен еще в 2008 году и с тех пор не менялся.

6 марта группа депутатов предложила увеличении максимальной стоимости подарков для учителей, врачей и социальных работников с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Среди авторов инициативы — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Он пояснил, что речь идет о простых знаках благодарности — цветах, небольших сувенирах или подарках к праздникам. По его словам, установленный почти 20 лет назад лимит в 3 тыс. рублей уже не соответствует реальной стоимости подобных вещей.

Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

 
