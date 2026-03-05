В Госдуме заявили о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей

Депутат Нилов: МРОТ в России должен вырасти до 35 тыс. рублей к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться как минимум на 8 тыс. рублей — до уровня не ниже 35 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Государственная дума по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, предусмотрен план поэтапного повышения МРОТ. Нилов отметил, что одной из ключевых целей является доведение минимального размера оплаты труда к 2030 году до уровня не менее 35 тыс. рублей в месяц. Он пояснил, что именно такую сумму должен получать гражданин, работающий полный рабочий день.

Депутат также напомнил, что Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции.

Нилов уточнил, что в 2026 году МРОТ вырос примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, это значительно выше уровня инфляции, и сейчас минимальный размер оплаты труда составляет чуть более 27 тыс. рублей.

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) — это базовая сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты.

