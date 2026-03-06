Размер шрифта
Общество

В Госдуме предложили увеличить лимит подарков учителям и врачам

ТАСС: лимит подарков для учителей и врачей хотят поднять до 10 тыс. рублей
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов планирует внести законопроект об увеличении максимальной стоимости подарков для учителей, врачей и социальных работников с 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов инициативы — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагают внести в Гражданский кодекс РФ.

Сейчас закон запрещает дарить учителям, врачам и социальным работникам подарки дороже 3 тыс. рублей. В пояснительной записке к документу говорится, что этот лимит был установлен еще в 2008 году и с тех пор не менялся. Законопроект предлагает увеличить его до 10 тыс. рублей.

Гусев пояснил, что речь идет о простых знаках благодарности — цветах, небольших сувенирах или подарках к праздникам. По его словам, установленный почти 20 лет назад лимит в 3 тыс. рублей уже не соответствует реальной стоимости подобных вещей.

Депутат также отметил, что из-за устаревшего ограничения возникают ситуации, когда обсуждается необходимость прикладывать чеки к подаркам или подтверждать их стоимость. Он подчеркнул, что учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты дарят им букеты цветов или коробки конфет, поскольку это вопрос уважения к людям, которые ежедневно работают с детьми, лечат и помогают другим.

Нилов, в свою очередь, отметил, что социальные выплаты и штрафы регулярно индексируются, поэтому, по его мнению, необходимо увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Он заявил, что бюджетники заслуживают смягчения действующих норм, которые могут трактовать такие подарки как взятку.

Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

 
