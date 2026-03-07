Размер шрифта
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности

На Камчатке оштрафовали мужчину за картинку с пентаграммой 12-летней давности
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Камчатки оштрафовали за публикацию картинки с пентаграммой 12-летней давности. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Согласно материалам суда, фигурант в 2013, 2017 и 2020 годах опубликовал три картинки с запрещенной символикой на своей странице во «ВКонтакте» , причем на одной из них изображен стоящий у письменной доски мужчина, рисующий пентаграмму в окружности. В результате на жителя Камчатки составили протокол по статье КоАП о публичном демонстрировании символики экстремистской организации – международного движения сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Адвокат мужчины в свою очередь в суде заявил, что по выявленным фактам истекли сроки давности привлечения к административной ответственности, а сам фигурант пояснил суду, что с 2019 года не вел активно страницу в соцсети и не просматривал свои старые публикации.

Суд однако счел, что мужчина «допустил продолжительную и не прекращенную публичную демонстрацию» символики экстремистской организации и ничего не предпринял для прекращения ее демонстрации.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и оштрафовали на одну тысячу рублей.

До этого в Ленинградской области мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма. Кроме того, осужденному запретили на протяжении года размещать публикации и комментарии в интернете.

Ранее студент получил штраф в 1,5 млн рублей за шутки о евреях и блокадниках в TikTok.

 
