Бензин рекордно подорожал за два президентских срока Трампа

CNN: цены на нефть продолжают расти из-за ситуации в Персидском заливе
Eli Hartman/Reuters

Цены на нефть продолжают стремительно расти, поскольку закрытие Ормузского пролива сохраняется, блокируя поток энергоносителей из Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Средняя цена на обычный бензин по данным AAA сегодня выросла еще на семь центов, до 3,32 доллара за галлон. Согласно данным AAA, это самая высокая средняя цена на бензин за оба президентских срока Трампа. Предыдущий максимум при Трампе был установлен 4 апреля 2025 года на уровне 3,27 доллара за галлон», — говорится в сообщении.

В интервью CNN президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин в США.

«Все в порядке. Это продлится недолго. Цены очень быстро упадут», — сказал он.

До этого сообщалось, что некоторые советники и близкие сторонники призывают Трампа объявить о победе над Ираном и завершить операцию. Как отмечается, у них есть опасения по поводу политических последствий втягивания США в затяжную войну без четкого плана действий и поддержки со стороны общественности.

Ранее сообщалось, что Белый дом ищет способы сдержать цены на нефть после ударов по Ирану.

 
