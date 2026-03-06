Россиян предупредили о мошеннической схеме с розыгрышами перед 8 Марта

В преддверии 8 Марта мошенники сообщают россиянам о победах в розыгрышах сертификатов, техники или других товаров якобы от популярных компаний. Письма о выигрышах приходят неожиданно, несмотря на то, что адресат не принимал участие в конкурсах. Об этом kp.ru рассказал основатель «Интернет-Розыска» и руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Специалист предупредил, что для получения «выигрыша» злоумышленники просят жертву оплатить доставку или перейти по ссылке, чтобы ввести данные карты. Однако при переходе пользователь оказывается на фейковом сайте с подозрительным адресом, который похож на страницу известного бренда.

«Следует не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Если вы не заполняли анкету на конкурс — вы не могли выиграть. Любая просьба оплатить что-то для получения приза — признак мошенничества», — напомнил эксперт

По его словам, любую информацию о розыгрыше необходимо проверять на официальном сайте бренда.

В Роскачестве предупредили, что мошенники начали обманывать россиян через Telegram в преддверии Международного женского дня. Злоумышленники создают тематические чаты и каналы, в которых предлагают приобрести цветы по выгодным ценам к 8 Марта. После получения предоплаты они блокируют жертву.

Ранее российских бьюти-мастеров предупредили о мошенниках.