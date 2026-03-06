В РФ впервые вернули зрение ослепшему от метанола

Врачи Казанской ГКБ (городская клиническая больница) №7 вернули зрение пациенту, отравившемуся метанолом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что мужчина выпил в Индонезии местного вина перед тем, как лететь домой.

«В Казани он начал терять зрение: сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Мужчина поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося», — говорится в сообщении пресс-службы.

Республиканские врачи отметили, что картина отравления метанолом была нетипичной — обычно он поражает оба глаза, а зрение не восстанавливается. Они провели пациенту антидотную и дезинтоксикационную терапию, также гемодиализ.

На третий день лечения мужчине стало лучше, он смог увидеть свет от электронных часов в коридоре больницы. Через несколько дней зрение удалось восстановить практически полностью.

В конце февраля московские врачи спасли зрение юному футболисту после удара мячом. 14-летний мальчик получил травму роговицы и полностью потерял зрение на одном глазу после того, как ему в лицо во время тренировки попал футбольный мяч.

Ранее в Омске школьник ослеп на один глаз, повторив химический опыт из сети.