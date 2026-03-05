Размер шрифта
В Госдуме предложили ввести бесплатные звонки в посольства для россиян за рубежом

Депутат Прокофьев: туристам РФ нужно дать право бесплатно звонить в посольства
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением дать российским туристам за рубежом право бесплатно звонить в консульства и диппредставительства РФ в других странах. Соответствующий документ есть у «Газеты.Ru».

Там отмечается, что такое предложение последовало «в связи с обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».

В документе подчеркивается, что сейчас большинство российских операторов предоставляют услуги связи за рубежом по отдельным тарифам, стоимость которых существенно превышает стоимость таких же услуг на территории России.

Между тем в условиях возникающих чрезвычайных ситуаций россияне вынуждены обращаться в консульские учреждения, оплачивая разговоры по поминутной тарификации. Стоимость одной минуты связи может превышать 50 рублей, говорится в обращении к главе Минцифры.

Как отметил Прокофьев в комментарии «Газете.Ru», российские туристы, у которых нет зарубежных платежных карт, едут в отпуск чаще всего по пакетным турам и берут с собой на отдых минимум наличных средств. Если случается форс-мажор, у большинства российских туристов нет денег ни на новые авиабилеты, ни на продление проживания в отелях, ни на звонки в консульство.

В такой ситуации, добавил депутат, родственники тоже не могут перевести таким туристам деньги из-за трудностей с платежами за границу. Прокофьев подчеркнул, что тут «без помощи государства не обойтись, и именно звонок в консульство в случае ЧС — это первый шаг к спасению».

«В этой связи я предлагаю закрепить за гражданами России право на бесплатные звонки по мобильной связи в консульские учреждения и дипломатические представительства Российской Федерации за пределами страны, при условии осуществления звонка через российских операторов связи», — заявил парламентарий.

По словам депутата, самостоятельно добраться до консульств или диппредставительств России за рубежом бывает «не всегда реально». Он привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке, где туристам добираться до учреждений «может быть опасно из-за экстраординарного характера сложившейся ситуации, вызванной боевыми действиями».

До этого доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько рассказал «Газете.Ru» о том, что россиянам, которые хотят снизить расходы на мобильную связь и интернет без потери качества, в 2026 году имеет смысл начать с ревизии тарифа и набора подключенных услуг.

Ранее россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!