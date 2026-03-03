Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Тюменец заступился за ребенком, над которым надругался педофил, и получил срок

В Тюмени мужчину осудили после попытки заступиться за ребенка
Shutterstock

Житель Тюмени совершил самосуд и получил условный срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в момент, когда компания знакомых и друзей собралась и стала распивать алкогольные напитки. В компании был ребенок, с которым один из участников застолья решил уединиться в машине.

Там мужчина совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Узнав об этом, фигурант избил насильника, в том числе и по голове. В результате причиненный вред здоровью оппонента расценили как тяжелый.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся», – сообщается в публикации.

Суд приговорил агрессора к трем годам условно, с испытательным сроком на два года. Отмечается, что пострадавший также стал фигурантом дела, за надругательство над ребенком он получил наказание. Сколько лет он проведет в местах лишения свободы, не уточняется.

Ранее россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и сама стала фигуранткой дела.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!