Тюменец заступился за ребенком, над которым надругался педофил, и получил срок

В Тюмени мужчину осудили после попытки заступиться за ребенка

Житель Тюмени совершил самосуд и получил условный срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в момент, когда компания знакомых и друзей собралась и стала распивать алкогольные напитки. В компании был ребенок, с которым один из участников застолья решил уединиться в машине.

Там мужчина совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Узнав об этом, фигурант избил насильника, в том числе и по голове. В результате причиненный вред здоровью оппонента расценили как тяжелый.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся», – сообщается в публикации.

Суд приговорил агрессора к трем годам условно, с испытательным сроком на два года. Отмечается, что пострадавший также стал фигурантом дела, за надругательство над ребенком он получил наказание. Сколько лет он проведет в местах лишения свободы, не уточняется.

