Россиян предупредили мошеннических схемах на фоне ситуации на Ближнем Востоке

На фоне конфликта на Ближнем Востоке мошенники начали придумывать новые схемы обмана, используя тревожность путешественников для кражи их личных данных и денежных средств. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

Специалист рассказал, что злоумышленники предлагают туристам якобы компенсацию или помощь в трудной ситуации. Например, мошенники могут рассылать фишинговые письма и сообщения о возврате средств за отмененные рейсы. Путешественники получают уведомления от имени авиакомпаний или туристических агентств, в которых им предлагается перейти по указанной ссылке для получения компенсации. На фейковых сайтах пользователей просят указать свои персональные и банковские карты, после чего злоумышленники получают доступ к счетам.

По словам эксперта, сейчас также фиксируются случаи создания ложных туристических агентств. Злоумышленники предлагают россиянам, которые должны были лететь на отмененных рейсах, «новые экстренные» билеты. Для быстрого решения проблемы жертв просят внести предоплату, однако после получения денег прекращают с ними диалог..

«Мошенники могут предлагать услуги по «эвакуации» из зоны конфликта или экстренной транспортировки в другие страны. Они создают фальшивые сайты или группы в социальных сетях, где просят внести депозит или полную оплату за услуги. После получения средств они прекратят контакт, оставляя жертву без помощи», — подчеркнул специалист.

Туристам важно пользоваться только официальными ресурсами авиакомпаний и туроператоров, сверяя при этом адрес сайта. Также нельзя указывать свои личные данные на сомнительных платформах и в чате с незнакомыми лицами. Кроме того, следует пользоваться антивирусным программным обеспечением, которое защитит от фишинговых атак и вредоносных программ.

Напомним, из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тысяч россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самостоятельно искать и оплачивать жилье, поскольку авиакомпании не помогают с размещением. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры. Однако туроператоры заставляют путешественников выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

