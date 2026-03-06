Размер шрифта
Бродяга-олень удивил жителей подмосковного Раменского

В Подмосковье заметили прогуливающегося по дворам оленя

Жители подмосковного Раменского заметили неторопливо прогуливающегося по дворам оленя, очевидцы сняли его на видео. Об этом сообщает издание «Подъем».

На кадрах животное спокойно перешло дорогу перед идущим автомобилем. Жителям даже удалось покормить оленя с рук, уточняет источник.

В комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что олень уже пойман и доставлен в природный вольер, где он ранее и проживал.

Однако в администрации Раменского рассказали, что животное пока не отловили. Власти и местные жители удивлены, откуда олень взялся. В администрации развели руками: «чисто технически» в Раменском нет мест, откуда он мог бы сбежать. Однако, предположили власти, рогатый мог прийти из соседнего Люберецкого района, а точнее из поселка Малаховка.

По данным из открытых источников, в Малаховке есть оленья ферма.

До этого во Владивостоке водитель запечатлел гуляющего по трассе редкого хищника. Зверь заметил людей и даже попозировал им.

Ранее эксперт заявил, что в России кошки и собаки стали чаще впадать в депрессию.

 
