Видео: редкий хищник вышел на дорогу в российском регионе

Mash: тигр вышел на дорогу во Владивостоке и попал на видео
Telegram-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке тигр вышел на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Хищник брел по трассе во Фрунзенском районе — к полуострову Песчаный. За этим делом его и застали рыбаки. Полосатый покрасовался на камеру и вежливо удалился по своим кошачьим делам», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как тигр уходит с проезжей части в лес, после чего останавливается и еще несколько секунд находится возле автомобиля с приморцами.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Кроме того, в Казани на видео сняли хищника, который проник на подземную парковку.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека, перепутав его с лосем.

