Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Двухлетнему мальчику диагностировали редчайшее заболевание, не встречавшееся ранее

В Англии у 2-летнего мальчика нашли тяжелое заболевание, не встречавшееся ранее
Shutterstock/FOTODOM

Двухлетний Оли-Джей Моррис из Саффолка страдает редчайшей формой митохондриального заболевания DNM1L-EMPF — настолько редкой, что британские врачи никогда ранее с ней не сталкивались, пишет Mirror. Однако отчаянные поиски семьи, поддержанные американским фондом, дали надежду: ученые обнаружили препараты, способные улучшить состояние ребенка.

Оли-Джей не может есть, говорить, плакать или самостоятельно дышать. Его клетки не вырабатывают энергию даже для самых простых функций организма. Заболевание вызвано мутацией гена DNM1L, которая привела к тяжелым неврологическим и метаболическим нарушениям. Последние четыре недели мальчик провел в больнице в Кембридже из-за проблем с дыханием.

Когда диагноз был подтвержден, отец ребенка Роб не сдался. Он связался с фондом DNM1L в США, который специализируется на поддержке пациентов с этим ультраредким заболеванием. Американские эксперты организовали контакт с биотехнологической компанией Unravel Biosciences. Специалисты компании провели генетический анализ состояния Оли-Джея и предложили список потенциально эффективных препаратов.

Семья собрала £14 тысяч на исследование. На прошлой неделе отчет был готов, и он удивил родителей. Выяснилось, что мидазолам, который сейчас вводят ребенку, имеет эффективность всего три процента, тогда как диазепам, предложенный американскими врачами, может дать 87 процентов положительного эффекта. Отчет также содержит данные о других препаратах, способных облегчить состояние мальчика.

«Они разработали очень эффективные лекарства, которые могут помочь Оли. Не как лекарство, а как средство терапии», — объяснила мать мальчика.

Сейчас семья ведет переговоры с британскими врачами. Родители ребенка встретилась с лечащей командой сына, медсестрами и представителями фонда. Все необходимые документы направлены в детскую больницу, где специалисты изучат рекомендации американских коллег и попытаются составить новый план лечения.

«Пока они не говорят ни «да», ни «нет». Американцы дали нам информацию, но некоторые препараты, возможно, нельзя использовать здесь. Я не знаю, что думает медицинская команда, но для меня и всей моей семьи это надежда. Только они могут его спасти», — добавила мать Оли-Джея.

Ранее британка рассказала, что из-за редкой болезни не может выходить из дома, когда на улице ветер или холодно.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!