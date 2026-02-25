Из-за редкой болезни женщина не может выходить из дома, когда на улице ветер или холодно

Жительница Лондона рассказала, что редкое заболевание вынуждает ее избегать холода и ветра, поскольку даже кратковременное воздействие вызывает сильнейшие приступы боли, пишет Mirror.

По словам Габриэль Де'Ат, впервые она почувствовала болезненные ощущения в области рта и щек в январе 2023 года и решила, что это проблемы с зубами. Однако многочисленные визиты к стоматологу и лечение корневых каналов не принесли облегчения — врачи отмечали, что зубы пациентки находятся в хорошем состоянии.

По словам женщины, боль постепенно усиливалась, приводя к обморокам и госпитализациям. Лишь в мае 2025 года ей поставили диагноз атипичная тригеминальная невралгия (ATN) — редкое состояние, сопровождающееся внезапными и крайне интенсивными приступами лицевой боли, возникающими из-за раздражения тройничного нерва.

Позднее, в ноябре 2025 года, медики также диагностировали у нее пароксизмальную гемикранию — редкую форму односторонней головной боли, поражающую область вокруг глаза.

Габриэль утверждает, что ее состояние практически не поддается обезболивающим препаратам, а хирургическое лечение пока отклонено из-за сочетания двух диагнозов. Приступы могут длиться несколько дней и провоцируются даже повседневными действиями, включая прием пищи, чистку зубов или прикосновения к лицу. Особенно тяжелые реакции вызывает холодный ветер, из-за чего женщина зимой почти не выходит из дома и была вынуждена оставить работу косметолога.

Мать двоих детей отмечает, что заболевание существенно ухудшило качество жизни и ограничило социальную активность. По ее словам, постоянное ожидание приступов усиливает стресс и может провоцировать новые эпизоды боли.

Женщина запустила кампанию по сбору средств на специализированную операцию в США стоимостью около £40 тыс., надеясь, что хирургическое вмешательство позволит облегчить состояние.

Ранее женщина теряет три литра пота в день из-за редкого заболевания.