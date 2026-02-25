Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Из-за редкой болезни женщина не может выходить из дома, когда на улице ветер или холодно

Британка не выходит зимой на улицу из-за атипичной тригеминальной невралгии
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Лондона рассказала, что редкое заболевание вынуждает ее избегать холода и ветра, поскольку даже кратковременное воздействие вызывает сильнейшие приступы боли, пишет Mirror.

По словам Габриэль Де'Ат, впервые она почувствовала болезненные ощущения в области рта и щек в январе 2023 года и решила, что это проблемы с зубами. Однако многочисленные визиты к стоматологу и лечение корневых каналов не принесли облегчения — врачи отмечали, что зубы пациентки находятся в хорошем состоянии.

По словам женщины, боль постепенно усиливалась, приводя к обморокам и госпитализациям. Лишь в мае 2025 года ей поставили диагноз атипичная тригеминальная невралгия (ATN) — редкое состояние, сопровождающееся внезапными и крайне интенсивными приступами лицевой боли, возникающими из-за раздражения тройничного нерва.

Позднее, в ноябре 2025 года, медики также диагностировали у нее пароксизмальную гемикранию — редкую форму односторонней головной боли, поражающую область вокруг глаза.

Габриэль утверждает, что ее состояние практически не поддается обезболивающим препаратам, а хирургическое лечение пока отклонено из-за сочетания двух диагнозов. Приступы могут длиться несколько дней и провоцируются даже повседневными действиями, включая прием пищи, чистку зубов или прикосновения к лицу. Особенно тяжелые реакции вызывает холодный ветер, из-за чего женщина зимой почти не выходит из дома и была вынуждена оставить работу косметолога.

Мать двоих детей отмечает, что заболевание существенно ухудшило качество жизни и ограничило социальную активность. По ее словам, постоянное ожидание приступов усиливает стресс и может провоцировать новые эпизоды боли.

Женщина запустила кампанию по сбору средств на специализированную операцию в США стоимостью около £40 тыс., надеясь, что хирургическое вмешательство позволит облегчить состояние.

Ранее женщина теряет три литра пота в день из-за редкого заболевания.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!