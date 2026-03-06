Размер шрифта
Общество

Эксперт по этикету объяснила, как нужно поздравлять женщин с 8 Марта

Эксперт Коломацкая: при поздравлений с 8 Марта нужно отмечать качества женщины
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Важно правильно поздравить близких и знакомых женщин с 8 Марта, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. Об этом RT рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По словам эксперта, во время поздравлений следует отмечать личные качества женщины, проявляя душевность. Важно упомянуть те черты, которые кажутся действительно ценными и важными. Таким образом получится подчеркнуть значимость человека в своей жизни.

При этом в деловом общении нужно сделать акцент на профессиональных качествах. Рекомендуется отметить широту взгляда, а также умение выполнять сложные задачи и предлагать новые варианты решения.

«При поздравлении коллег мы отмечаем не только то, как они украшают офис своим присутствием, но и какие у них есть профессиональные качества и компетенции», — добавила специалист.

Она также напомнила, что важно не забыть поздравить каждую женщину из самого близкого круга, в числе которых мама, бабушки, дочери, супруга и внучки. Помимо этого, следует уделить внимание второму кругу — племянницам и тетям. Если есть возможность, стоит подарить близким букеты или подарки. Особенно важно сделать это при совместном праздновании.

Директор направления b2b-маркетинга маркетплейса цветов и подарков Flowwow Полина Воронина до этого говорила, что в 2026 году самыми популярными цветами, которые россияне дарят на 8 Марта, по-прежнему остаются тюльпаны. По словам специалиста, букеты из них покупают примерно в два раза чаще, чем из каких-либо других цветов.

Ранее стало известно, сколько мужчин не будут дарить подарки на 8 Марта.

 
